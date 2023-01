Bildung : Universität Trier wählt heute eine neue Präsidentin – Michael Jäckel tritt nicht mehr an

Zwölf Jahre lang begrüßte Michael Jäckel zu Beginn des Semesters die neuen Studierenden im Audimax der Universität Trier. Nun gibt er das Präsidentenamt ab. Foto: Rainer Neubert

Trier Heute entscheidet sich die Nachfolge von Michael Jäckel als Präsident der Uni Trier, nach zwölf Jahren im Amt tritt er nicht mehr zur Wahl an. Für die Nachfolge gibt es eine Kandidatin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Moritz Huhn

Michael Jäckel ist seit 2011 Präsident der Universität Trier. Sein Name ist in der Region fest mit dieser Position verknüpft. Denn Jäckel ist neben seinem Präsidentenamt an der Uni Trier außerdem Präsident der Universität der Großregion (ein grenzüberschreitender Verbund von sieben Hochschulen) sowie Vorsitzender der Landeshochschulpräsidentenkonferenz Rheinland-Pfalz. Nach zwei vollen Amtszeiten hat sich der 63-jährige Soziologe dagegen entschieden, erneut zur Wahl anzutreten.

Das Thema Digitalisierung war Jäckel in den vergangenen Jahren ein besonderes Anliegen. So ist er unter anderem ständiges Mitglied der Kommission „Digitalisierung“ der Hochschulrektorenkonferenz sowie Mitglied der Arbeitsgruppe „Digitalisierung in Lehre und Studium“ des Wissenschaftsrates.

Wer ist die Kandidatin Eva Martha Eckkrammer?

Als einzige Kandidatin zur Neubesetzung der Uni-Spitze steht heute Eva Martha Eckkrammer von der Universität Mannheim zur Wahl. Seit der Neugründung der Uni Trier im Jahr 1970 hatten fünf Männer das Präsidentenamt inne. Damit wäre Eckkrammer die erste Frau an der Spitze der Uni Trier und würde zusammen mit Kanzlerin Ulrike Graßnick die neue weibliche Doppelspitze der Universität bilden.

Die Förderung von Frauen im akademischen Kontext ist Eckkrammer ein zentrales Anliegen. So war die Romanistin als Frauenkulturrätin der Stadt Mannheim aktiv sowie Lehrgangsleiterin des Förderprogramms für Wissenschaftlerinnen der Universität Salzburg. Außerdem liegen ihr die Beziehungen zu Frankreich besonders am Herzen, was sich vor allem durch ihr Engagement bei der Gründung und Leitung des Institut français Mannheim sowie ihrem Mandat im Hochschulrat der deutsch-französischen Hochschule (Saarbrücken) zeigt.

Die Amtszeit eines Universitätspräsidenten beträgt sechs Jahre und wird zum Ende jeder Amtsperiode neu ausgeschrieben. Die Auswahl, welche Personen zur Wahl zugelassen werden, treffen Hochschulrat und das Wissenschaftsministerium des Landes in gemeinsamer Abstimmung. Im August endet Jäckels zweite Amtszeit, ab September könnte Eckkrammer dann als neue Präsidentin der Universität Trier übernehmen.

Termin für die Wahl ist der heutige Donnerstag ab 14.15 Uhr. Sie erfolgt im öffentlichen Teil einer Senatssitzung an der Universität Trier.

(moh)