Interview über Erfolge & Herausforderungen Nach 12 Jahren als Uni-Präsident: Prof. Dr. Michael Jäckel hört auf

Zur Person

Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Jäckel wurde am 26. September 1959 in Oberwesel am Rhein geboren. Er studierte Soziologie, Geschichte und Politikwissenschaften an der Universität Mainz. Dort habilitierte er 1995. Im Jahr 2002 wurde er auf eine Professur für Konsum- und Kommunikationsforschung an der Universität Trier berufen. Ab 2003 war er dort Vizepräsident. Seit 2011 ist er Präsident der Universität Trier. 2020 wurde er von der Theologischen Fakultät Trier mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. Jäckel ist aktuell noch Präsident der Universität der Großregion und Vorsitzender der Landeshochschulpräsidentenkonferenz. Nachfolgerin im Amt an der Spitze der Universität Trier ist ab dem 1. September Prof. Dr. Eva Eckkrammer.