Aktuelle Forschung Professor der Uni Trier legt alarmierende Zahlen zum Artensterben vor

Eine Crau-Schrecke (Prionotropis rhodanica). Sie kommt nur in der Crau-Steppe in Südfrankreich vor und ist vom Aussterben bedroht. Sie ist durch Veränderungen in der Beweidung ihres Lebensraums bedroht. Foto: Axel Hochkirch/Musée National d·Histoire Naturelle/dpa

