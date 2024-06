Studierende protestieren gegen Bundeswehr an Uni Protest-Aktion von Jugendlichen stört die Bundeswehr!

Trier · Die Bundeswehr hat am Mittwoch auf der Firmenkontaktmesse an der Universität Trier für sich geworben. Dagegen richtete sich eine Protest-Aktion der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ). Wie es dazu kam und was die Ziele waren.

21.06.2024 , 12:07 Uhr

Die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend auf der Firmenkontaktmesse der Universität Trier gegen einen Stand der Bundeswehr. Foto: Leon Scheid

Von Leon Scheid