Bewerbungsfristen, NC und Co. Was man beachten sollte, wenn man sich für ein Studium an der Uni Trier bewirbt

Was ebenfalls für die Uni Trier spricht:e: Ein Großteil der Bachelor- und Masterstudiengänge an der Universität Trier sind zulassungsfrei. Interessierte müssen für diese Fächer also keinen speziellen Notenschnitt aufweisen, um zum jeweiligen Studium zugelassen zu werden. Das heißt, dass man den Studienplatz mit seiner Hochschulzugangsberechtigung (in der Regel das Abiturzeugnis) sicher hat – zumindest sofern man sich rechtzeitig innerhalb der Fristen bewirbt.