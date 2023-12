Neue Lernwerkstatt an der Uni Trier Plastikmüll wird zu Alltagsgegenständen

Plastik, Scheren, Schredder und eine Injektionspumpe mit Luftfilter, viel mehr braucht es nicht, um in der Werkstatt am Campus II neue Produkte zu schaffen. Blumentöpfe, Lineale oder Knöpfe und Perlen; die Formen, die das Team der von der Nikolaus-Koch-Stiftung unterstützten Plastiklernwerkstatt bereitstellt, sind alltagsnah. In der Plastiklernwerkstatt Plast.Ed können Kinder ab 10 Jahren oder Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse selbstständig den Recyclingprozess von Plastik miterleben und gestalten.