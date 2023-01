Natur : Studie der Uni Trier: Zahl der Insektenarten in heimischen Wäldern ist über Jahrzehnte stabil

Knabbern Insekten Blätter an, bleibt sogenannte Umwelt-DNA darauf zurück, kurz eDNA. Diese haben die Trierer Forschenden untersucht. Das Foto zeigt die Raupe ­­eines Schwammspinners (Lymantria dispar) auf einem Eichenblatt . Foto: dpa/Sebastian Willnow

Trier „Insektensterben“ war 2022 ein dominantes Thema in Schlagzeilen und Diskussionen. Ein Forschungsteam von Biogeografen der Universität Trier hat nun mit sogenannter Umwelt-DNA an Laub das Vorkommen der Tiere untersucht.

Das große Interesse an Insekten rührt daher, dass sie für das Ökosystem von enormer Bedeutung sind. Ein Forschungsteam der Universität Trier hat nun festgestellt, dass die Anzahl von Insekten­arten über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren in Wäldern nicht markant abnimmt. Die Ergebnisse der Trierer Biogeografen basieren auf einer ungewöhnlichen Datenquelle: Sie analysieren DNA-Proben aus Blättern von Bäumen, die über mehrere Jahrzehnte gesammelt und archiviert wurden.

Allerdings weisen die Untersuchungen eine andere Auswirkung auf die Vielfalt von Insektengemeinschaften nach: Allmählich gibt es eine Homogenisierung durch die stärkere räumliche und zeitliche Verbreitung von wenigen Insekten­arten. „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Wandel der biologischen Vielfalt in Insekten­gemeinschaften komplex ist und mehr be­inhaltet als einen bloßen Verlust von Insektenarten“, fasst der Leiter des Forschungsprojekts, Professor Henrik Krehenwinkel, die Erkenntnisse zusammen.

Bisherige Studien zum Insektensterben konzentrieren sich häufig auf begrenzte Standorte, beobachten Veränderungen über kurze Zeiträume. Sie beschränken sich in der Regel auf das Ermitteln von Daten zum Verlust der Anzahl oder der Häufigkeit von Arten und arbeiten meist mit gefangenen Tieren. Die Untersuchungen der Trierer Biogeografen heben sich vor allem durch zwei Aspekte ab – den langen Unter­suchungs­zeitraum und Laub als Datenquelle.

Die Universität Trier beteiligt sich an der Umweltprobenbank des Bundes. Dadurch stehen dem Trierer Forschungsteam Proben zur Verfügung, die über mehrere Jahrzehnte hinweg kontinuierlich nach streng standardisierten Verfahren bundesweit entnommen und fachgerecht konserviert wurden. Für ihre Studie zu Veränderungen der Vielfalt bei Insekten­arten analysieren sie Proben aus dem Blattmaterial von vier Baumarten an 24 Standorten in ganz Deutschland. Sie bildet einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren ab. Die Standorte repräsentieren vier Landnutzungstypen: städtische Parks, landwirtschaftliche Flächen, Wälder und Nationalparks.

Kau­spuren & Co. weisen mehrere tausend Insekten­arten nach

Den Blättern, die ursprünglich zur Messung von Luftschadstoffen in der Umwelt dienten, entnehmen die Forschenden in einem spezialisierten Verfahren sogenannte Umwelt-DNA, englisch environmental DNA (eDNA) genannt. Sie bleibt zum Beispiel durch Kau­spuren von Insekten zurück. Mit der angereicherten und sequenzierten eDNA lassen sich mehrere tausend Insekten­arten nachweisen, die mit den Blättern in Kontakt gekommen sind.

Die Daten ergeben, dass zahlenmäßig rückläufige Arten stetig und über lange Zeiträume durch neue ersetzt werden und somit kein markanter Verlust in der Artenzahl auftritt. Viele der sich neu ansiedelnden Insekten­arten haben jedoch einen hohen Ver­breitungs­drang. Er führt zu einer räumlichen Homogenisierung: Diese dominieren Arten in immer mehr Gebieten, und somit ist die Zahl weit verbreiteter Insekten­arten rückläufig. „Diese Effekte sind unabhängig von der Landnutzungs­art und für alle Insekten­ordnungen zu beobachten“, stellt Sven Weber fest, Doktorand und Co-Autor der Studie.

„Unsere Arbeit zeigt, dass standardisierte Zeit­reihen­daten benötigt werden, um Muster und Triebkräfte des Wandels der biologischen Vielfalt in Insektengemeinschaften zu verstehen“, betont Professor Henrik Krehenwinkel. „Sie unterstreicht den immensen Wert bestehender Umweltarchive, deren volles Potenzial mit neuartigen Ansätzen zur Bereitstellung dieser kritischen Zeitreihendaten erschlossen werden kann.“ Er plädiert dafür, diese Forschungsrichtung zu intensivieren.