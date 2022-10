Universität Trier : 1400 Studierende beginnen an der Uni Trier mit ihrem Studium

1400 Studierende beginnen an der Uni Trier mit ihrem Studium

Trier Insgesamt sind aktuell an der Universität Trier rund 11 000 Studierende eingeschrieben. Am beliebtesten bei den aktuell rund 1400 Studienanfängern sind die Studienfächer Psychologie und Rechtswissenschaft sowie die Lehramtsstudiengänge.

Zum Studienauftakt ermutigte Universitätspräsident Prof. Dr. Michael Jäckel die Erstsemester, gelegentlich einen Blick in Veranstaltungen von anderen Fächern zu werfen. So sei es in vielen Fächern möglich, Schwerpunkte nach den eigenen Interessen zu setzen.