Wissenschaft : Universität Trier bekommt Spezialgerät, um Schadstoffe aufzuspüren

Trier Das Spektrometer erleichtert die Forschung erheblich. Es ermöglicht die Entdeckung kleinster Mengen von Substanzen, die umweltschädlich sind, und kostet mit 320 000 Euro so viel wie ein Einfamilienhaus.

„Es ist durchaus etwas Besonderes, dass wir die Förderung für das Großgerät bekommen haben“, sagt Sören Thiele-Bruhn, Professor für Bodenkunde. Viel Zeit hatten die Forschenden mehrerer Fächer des Fachbereiches in den Förderantrag investiert. Das letzte Mal, dass an der Universität Trier ein Großgerät gefördert wurde, liegt einige Jahre zurück. Umso größer ist die Freude, dass das Massenspektrometer nun im Labor der Bodenkunde auf Campus II steht. Bei den bisher vorhandenen Analysensystemen müssen die Forschenden vorher definieren, welche Substanzen sie analysieren wollen. Entsprechend sind die Geräte optimal einzustellen. Das neue QTOF-Massenspektrometer bestimmt Substanzen so hochgenau, dass die Erfassung von Hunderten Verbindungen und eine eindeutige Identifikation von dutzenden Substanzen gleichzeitig möglich sind. Damit kann einerseits die komplexe Zusammensetzung natürlicher Substrate wie Pflanzenmaterial oder Bodenhumus, quasi wie ein Fingerabdruck, ermittelt werden. Andererseits können in der Umwelt auftretende Verschmutzungen durch Schadstoffe in ihrer vollständigen Zusammensetzung erfasst werden – selten kommt ein Schadstoff allein. Nicht zuletzt erfasst das Massenspektrometer auch geringste Spuren von Substanzen, so dass auch kleinste Belastungen in der Größenordnung von Pikogramm (ein Billionstel Gramm) aufgespürt werden können. Da meist nicht bekannt ist, welche Substanzen genau in einer Umweltprobe enthalten sind, hilft das neue Gerät bei der Untersuchung umweltwissenschaftlicher Fragen ungemein.