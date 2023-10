Start des Wintersemesters 1300 Studienanfänger an der Universität Trier

Emiely, Hannah, Elisabeth und Ina haben sich einen Platz im größten Hörsaal der Universität Trier gesichert. Die vier Psychologie-Studentinnen kommen aus unterschiedlichen Regionen in Deutschland und sitzen in der ersten Reihe, als Prof. Dr. Eva Martha Eckkrammer die Erstsemester-Studierenden der Fachbereiche I und II im Audimax willkommen heißt: „Auch ich bin noch neu an der Universität und wahrscheinlich genauso gespannt auf mein erstes Semester an der Universität Trier, wie Sie“, sagt die Präsidentin. „Ich möchte alle Studierenden herzlich zum Wintersemester begrüßen und Sie ermutigen, Ihr Fach mit Begeisterung zu studieren, sich in das Campusleben sowie in die Hochschulpolitik einzubringen“.