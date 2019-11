Meinung

Die Ehranger Bahnsteige sind zu „Stehsteigen” geworden, weil Spatzenhirne regelmäßig ihre Kräfte an den Sitzgelegenheit erproben und dabei offenbar auch ihren Frust abbauen müssen. Das Kernproblem sind weniger die Zerstörer als die Situation dort, die ihnen freien Lauf lässt. Es fehlt die soziale Kontrolle, wie es so schön heißt, weil keiner mehr auf die Anlagen aufpasst. Und die dort zuständige Bundespolizei kann auch keine Soko „Sitzbänke Ehrang” einrichten – die Beamten haben in Trier und anderswo genug zu tun, statt nachts die Möbel auf dem Bahnsteig Ehrang zu bewachen. Woran liegt es also? Die Antwort beginnt mit „es war einmal”. Es war einmal ein Bahnhof Ehrang, der war ständig mit Personal besetzt. Für zusätzliches Leben dort sorgte eine Gastronomie. Aber das ist lange her. Heute pfeift der Wind über die verlassenen Anlagen...

