Show : „Unser blauer Planet II – Live in Concert“ in der Arena Trier

„Unser blauer Planet II – Live in Concert“ in der Arena Trier

Trier (red) „Unser blauer Planet II – Live in Concert“ ist eine Symbiose aus Sinfoniekonzert und Naturfilm und zeigt eine Auswahl der spektakulärsten Szenen der siebenteiligen BBC-Fernsehserie „The Blue Planet“ auf einem riesigen LED-Bildschirm.

Zwischen den unkommentierten Filmszenen begleitet der Fernseh-Moderator und Umweltschützer Dirk Steffens das Publikum auf seiner Reise unter die Wasseroberfläche und erzählt am Donnerstag, 12. März, um 20 Uhr in der Arena in Trier Wissenswertes zum Geschehen auf der Leinwand. Karten ab 61,45 Euro.