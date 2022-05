Geschichte : 1700 Jahre Trierer Geschichte auf einen Blick

Trier Wer nach Spuren der ersten Gemeinschaft der Christen in Trier sucht, muss dazu in die Unterwelt abtauchen. Unweit des Doms sind einmalige Blicke auf 1700 Jahre Stadtgeschichte möglich.

Als im Jahr 2000 der Startschuss für den Bau einer „Dom-Information“ gegeben wurde, erwarteten die Archäologen auf dem Areal gegenüber der Basilika Liebfrauen spektakuläre Funde. Diese Hoffnung wurde nicht enttäuscht. An keinem anderen Ort in Trier lässt sich die Baugeschichte in der Zeit des frühen Christentums in Trier besser nachvollziehen.