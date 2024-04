Nach Herrenberg-Urteil Musikschüler in Trier können aufatmen: Jetzt gibt es eine Lösung für die Honorarkräfte

Triers Kulturdezernent Markus Nöhl sagt: „In einer gemeinsamer Anstrengung verschiedener Ämter, des Stadtvorstandes und den politischen Gremien haben wir nun eine Lösung gefunden, wie der Unterricht in der Karl-Berg-Musikschule auch künftig im bekannten Umfang mit rechtssicheren Beschäftigungsverhältnissen fortgeführt werden kann.“ Das gemeinsame Ziel von Musikschule, Stadtverwaltung, der Politik und der Schülerinnen und Schüler und ihrer Eltern, das erfolgreiche Angebot an Musikunterricht in allen Sparten zu erhalten, könne so erreicht werden.