Kommunalpolitik : Die alte Mehrheit will’s wissen

Trier Wenn der Trier-Saarburger Landrat vertreten werden muss, übernehmen die Beigeordneten. Hinter den Kulissen laufen bereits konkrete Absprachen zu den wichtigen Posten.

Beigeordnete sind viel mehr als nette Grüßeonkel oder -tanten. Besonders in einem Landkreis wie Trier-Saarburg, wo Landrat Günther Schartz vielfach auch jenseits seiner eigentlichen Aufgabe als Chef der Kreisverwaltung engagiert ist. Sei es als stellvertretender Landesvorsitzender der CDU Rheinland-Pfalz oder als Aufsichtsratsmitglied der RWE AG.

Geht es nach den Christdemokraten werden in der konstituierenden Sitzung am Montag, 24. Juni, 17 Uhr, im Sitzungssaal der Kreisverwaltung in Trier, erneut zwei Posten von der CDU besetzt. Bernd Henter, alter und neuer Fraktionsvorsitzender, sagt, dass die CDU Arnold Schmitt (Riol) und Simone Thiel (Saarburg) als Kandidaten für die Posten des ersten und dritten Kreisbeigeordneten vorschlagen wollen. Jutta Roth-Laudor ist nicht mehr Mitglied des Kreistags.