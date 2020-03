Meine Hilfe zählt : Unterstützung für Kinder, Tiere und Vereine

Trier/Wittlich/Jünkerath „Meine Hilfe zählt“: Auch vergangene Woche haben TV-Leser mehrere hundert Euro gespendet, um Projekte voranzubringen.

Gelungene Finanzierung der Projekte im Jugendzentrum MJC: Eine weitere gute Nachricht kommt aus der Rindertanzstraße in Trier: In der Zeit nach Corona können 40 Kinder und Jugendliche nach der Schule in der „Miez“ an neuen Tischen und Stühlen Hausaufgaben machen. „Die Hausaufgabenbetreuung hat schon eine lange Tradition im Mergener Hof“, hatte Kai Wichmann, Leiter des Jugendzentrums MJC, unserer Zeitung beim Start des 3500 Euro umfassenden „Meine Hilfe zählt“-Projekts gesagt. Die Nachfrage sei in den vergangenen Jahren stark gestiegen und die Plätze seien ausgebucht. Das Mobiliar war in die Jahre gekommen. Seit Mitte der 1990er Jahre hatten etliche Schüler ihre Hausaufgaben dort gemacht und für Klassenarbeiten gepaukt. Mit den Spenden der TV-Leser kann die Traditionseinrichtung Miez nun zwölf neue Tische und 40 neue Stühle anschaffen. Auch die komplette Finanzierung des Vorgänger-Projekts „Warmer Mittagstisch für bedürftige Kinder“ hatten die TV-Leser gestemmt. Weil immer mehr Eltern 3,70 Euro für eine warme Mahlzeit nicht zahlen können, hatte der gemeinnützige Verein um Spenden gebeten. Das Projekt war innerhalb weniger Tage vollständig finanziert gewesen.