Unwetterfolgen Nach dem Unwetter: Straße nach Aach wieder frei, Besserung für Biewer in Sicht

Endlich Regen. Das werden vor allem Besitzer von Gärten vor rund einer Woche gedacht haben, als sich am Dienstagabend, 13. August, ein Gewitter über Trier ankündigte. Doch in weiten Teilen der Stadt blieb es trocken. Deutlich sichtbar hingegen war, dass es nördlich von Trier heftig zuging. Und das war in der Tat so. Im Raum Newel/ Aach gab es ein heftiges Gewitter mit Starkregen und Sturm. Bäume knickten um, auf der L 43 kurz vor Aach geriet ein Hang in Bewegung, Bäche traten über die Ufer.