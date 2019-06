Sturm : Unwetter: Region Trier kommt glimpflich davon – Feuerwehreinsatz in Schweich

Foto: TV/Frank Göbel

Schweich/Trier (bla) Die Unwetter, vor denen der Deutsche Wetterdienst für den Abend und die erste Nachthälfte gewarnt hatte, blieben glücklicherweise ohne größere Schäden in der Region Trier. Heftige Sturmböen haben gegen 23.45 Uhr in der Kurfürstenstraße in Schweich ein Dachfenster aus der Verankerung gelöst.

