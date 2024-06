Aussichten fürs Wochenende Unwettergefahr in RLP: Was bedeutet das für das Altstadtfest?

In einer aktuellen Mitteilung warnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung: „Mit Blick auf die nächste Woche muss man ganz klar sagen: Der Sommer stürzt total ab.“ Der Fachmann appelliert an alle Sommerfreunde, die sommerlichen Temperaturen am Freitag noch ausgiebig zu genießen: „Wir wollen ja nicht unken, aber vielleicht heißt es am 31. August 2024: Der Sommer 2024 fand in der letzten Juniwoche statt.“