Beruf : Mit Unzufriedenheit zielführendend umgehen

Trier Expertin spricht online über das Thema Jobwechsel.

Das dürfte manchem vielleicht bekannt vorkommen: Der Wecker klingelt, und Sie drücken erst mehrmals drauf, bis Sie aufstehen. Den Gedanken an Ihre Arbeit schieben sie gleich weg und malen sich stattdessen lieber das nächste Wochenende oder den kommenden Urlaub aus. Doch das muss nicht so sein. Studien zeigen, dass rund zwei Drittel der Deutschen in ihrem Job unzufrieden sind und ein hoher Anteil doch am jetzigen Arbeitsplatz festhält. Warum ist das so, weshalb ist die Frage „Bleibe ich oder gehe ich?“ so schwer zu beantworten?