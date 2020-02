Witterung : Update: Busverkehr aktuell nahezu komplett eingestellt

Trier Wegen Schnee und Straßenglätte kommt es im Trierer Linienbusnetz zu Verspätungen und Ausfällen. Mehrere Linien sind mittlerweile betroffen.

Stand 17.40: Die Stadtwerke haben den Busverkehr mittlerweile nahezu komplett eingestellt. „Aufgrund der wetterbedingten Straßenverhältnisse können unsere Busse aktuell nur in einigen Bereichen fahren“, heißt es auf der SWT-Homepage.

Stand 17 Uhr: Während die Linie 30 in Richtung Bonerath schon seit dem Mittag nur noch bis Pluwig fährt, haben Schnee und Straßenglätte mittlerweile Auwirkungen auf mehrer Linien:

Die Linie 30 in Richtung Morscheid fährt nur noch auf der Hauptstraße und endet in Waldrach am Sportplatz, die höheren Ortsteile von Mertesdorf und Kasel sowie die Orte Morscheid und Riveris können nicht mehr angefahren werden.