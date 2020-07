Glaube im Alltag : Urlaub in der Natur genießen und sich dabei erholen

Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben …“

Dieses traditionelle Sommerlied von Paul Gerhardt (1607-1676) kommt mir in den Sinn, wenn ich mich draußen in der Natur aufhalte. Ob gestaltete Gärten oder bunter Wildwuchs, Natur in ihrer vielfältigen Erscheinungsform fasziniert mich immer wieder. Ich spüre die gute Wirkung auf Körper, Geist und Seele, genau das, was ich zur Erholung brauche.