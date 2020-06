Urlaub in der Stadt - Moselstrand-Vergnügen schon ab Juli in Trier?

In Höhe des Nordbades nimmt der neue Moselstrand konkrete Formen an. Geht es nach den Plänen des Rathauses, soll er im Juli freigegeben werden. Foto: Rolad Morgen/Roland Morgen

Trier Urlaub vor der Haustür: Die Stadt Trier richtet das Moselufer beim Nordbad her und will es baldmöglichst freigeben. Ein Gastronom wird noch gesucht.

Die Nachricht kam am Montag um 15 Uhr per E-Mail und schlug ein wie eine Bombe. Der Moselstrand beim Nordbad soll noch in diesem Sommer Realität werden, verkündete der Stadtvorstand via Rathaus-Pressedienst. Eine spontane Entscheidung vor nachvollziehbarem Hintergrund. Wegen der Corona-Krise hätten viele Menschen ihre geplanten Urlaube gestrichen oder verzichteten zumindest auf Fernreisen. Deshalb wolle man auch in Trier für Strandgefühl sorgen und eine Strandlandschaft zur Erholung anbieten.