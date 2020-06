Feuerwehreinsatz : Ursache für Gasleck in Olewig: Panne bei Bauarbeiten

Trier-Olewig Nach einem Feuerwehreinsatz in Olewig am vergangenen Donnerstag (), hat sich der Hausbesitzer an den TV gewandt und die Ursache für das Gasleck klargestellt. Die Stadtwerke Trier (SWT) hätten die Gasleitungen in der Olewiger Straße erneuert und auch das Haus neu angeschlossen.

Als der Zähler wieder eingebaut worden sei, sei wohl ein Fehler passiert. Ein paar Tage später habe seine Frau Gasgeruch im Keller bemerkt und die Feuerwehr verständigt. „Es war Glück, dass meine Frau das bemerkt hat!“, sagt der Hausbesitzer. Das sei reiner Zufall gewesen.