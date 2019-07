Nach Diebstahl von 50 Kilo Sprengstoff : Urteil am Landgericht Trier - Jugendstrafen und Bewährung für Sprengstoff-Diebe (Update)

Symbolbild. Foto: dpa/Volker Hartmann

Trier/Igel/Wellen Im Prozess um gestohlenen Sprengstoff, der in einem Wohnhaus bei Igel (Kreis Trier-Saarburg) gefunden wurde, sind am Mittwoch alle vier Angeklagten verurteilt worden, aber auf freiem Fuß. Das Jugendschöffengericht in Trier sprach unter anderem zwei Jugendstrafen und eine Erwachsenen-Bewährungsstrafe aus.

Bereits am ersten Tag der mündlichen Verhandlung am Landgericht Trier fiel das rechtskräftige Urteil. Es ging um den Diebstahl von 50 Kilogramm Sprengstoff aus einem Bergwerksstollen der Trierer Kalk-, Dolomit- und Zementwerke (TKDZ) in Wellen bei Konz. Das explosive Material war im Januar in einem Wohnhaus in Igel (Verbandsgemeinde Trier-Land) gefunden worden.

Alle vier Angeklagten im Alter von 19 bis 22 Jahren legten umfassende Geständnisse ab und äußerten Reue. Als Motiv für ihre Taten gaben sie den Nervenkitzel an. Zwei von ihnen hatten mit dem gestohlenen Explosivmaterial auch herumexperimentiert.

Der jüngste Angeklagte (19) bekam ein Jahr und neun Monate Einheitsjugendstrafe, weil er vorbestraft war und sich noch in der Phase der sogenannten Vorbewährung befand.

Den zweiten Angeklagten (22 Jahre, zum Tatzeitpunkt 21) verurteilte das Gericht zu einem Jahr Jugendstrafe.

Die beiden Jugendstrafen können nach einem bestimmten Verfahren zur Bewährung ausgesetzt werden.

Der dritte Angeklagte (22) wurde nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt, und zwar zu neun Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Beim vierten Angeklagten (22) wandte das Gericht ebenfalls das Erwachsenenstrafrecht an. Bei ihm lautete das Urteil: Geldstrafe von 44 Tagessätzen à 10 Euro wegen Hausfriedensbruchs. Diese Strafe gilt wegen der Zeit der Untersuchungshaft als abgegolten.

Alle vier Angeklagten durften das Gericht auf freiem Fuß verlassen. Die Verteidiger verzichteten jeweils auf Rechtsmittel, sodass das Urteil rechtskräftig ist.

Ein Großeinsatz der Polizei hatte am 30. Januar das ganze Dorf Igel in Atem und den Verkehr zwischen Deutschland und Luxemburg aufgehalten. 300 Menschen mussten vorübergehend ihre Häuser verlassen. Der Grund: In einem Mehrfamilienhaus gegenüber der Igeler Säule direkt an der B 49 hatte die Polizei Sprengstoff gefunden. Drei Männer, die den Sprengstoff dort gelagert haben sollen, wurden festgenommen. Am Tag nach dem Vorfall nahm die Polizei einen vierten Verdächtigen in Konstanz fest.