Verkehrsrecht : Geldstrafe nach wilder Flucht vor Polizei in Trier-Pallien

Im Bereich der Bonner Straße soll der Verurteilte mit 100 Kilometern pro Stunde über einen Gehweg gefahren sein, um einem Streifenwagen auszuweichen. Eigentlich gilt dort Tempo 30. Foto: Rainer Neubert

Trier Das Amtsgericht Trier verurteilt am Donnerstag einen 33-Jährigen, der mit hohem Tempo vor der Polizei geflüchtet ist. Dabei ist er auch mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde über den Fußweg gefahren. Doch warum war es ein Rennen ohne Gegner?

Der Angeklagte hat am 28. Juni an einer Haltebucht Vollgas gegeben, als zwei Polizeibeamte aus dem Streifenwagen ausgestiegen sind, um ihn zwischen Trier-Biewer und Ehrang an der B53 zu kontrollieren. Und dafür hatte der 33-jährige Maler und Lackierer aus Trier, der um 7.45 Uhr morgens auf dem Weg zur Arbeit war, ein Motiv. Er war nicht nur ohne Führerschein unterwegs, sondern auch mehrfach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vorbestraft. Um der erneuten Kontrolle und der damit verbundenen Strafe zu entgehen, tritt er aufs Gaspedal, um die Beamten abzuhängen. Diese rufen jedoch Hilfe hinzu.

Ein zweiter Streifenwagen versucht den Mann in seinem blauen VW Golf zu stoppen. Sie stellen ihr Fahrzeug quer. Der Mann hält zunächst auf sie zu und rast dann mit etwa 100 Kilometern pro Stunde über den Fußweg in Trier-Pallien, um an der improvisierten Straßenblockade vorbeizukommen. Eigentlich gilt an der Stelle Tempo 30. Aus Angst vor der Kontrolle rast er weiter und überholt mehrere Autos auf der Bonner und dann auf der Kölner Straße (B53).

Trier-Pallien: Mit Alleinrennen ist „mein Mandant über das Ziel hinausgeschossen“

Dann zieht er sogar links an einer Verkehrsinsel an der Viktoriastraße vorbei. Die Insel streift er offenbar. Später werden dort die Radkappen des Fluchtfahrzeugs gefunden. Die Polizei verliert ihn aus den Augen. Der Mann bemerkt dann wohl, dass sein Fahrzeug beschädigt ist. Er zieht in die benachbarte Römerstraße, stellt den Wagen dort mit einem platten Vorderreifen, ohne Radkappen und mit beschädigten Felgen ab. Er geht weg, wird aber später von der Polizei gestellt.

Und am Donnerstag gesteht der 33-Jährige das Ganze vor Gericht. Sein Anwalt Sven Collet spricht für ihn: „Die Anklage vom 18. Oktober wird vollumfänglich eingeräumt. Mein Mandant ist über das Ziel hinaus geschossen, weil er wusste, dass er keinen Führerschein hat und vor der Polizei fliehen wollte.“ Wegen dieses Geständnisses geht es bei der Verhandlung am Donnerstagmorgen vor Strafrichterin Iris Scholten schnell. Zeugen müssen nicht geladen werden. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von vier Monaten auf Bewährung, Collet eine Geldstrafe.

Strafrichterin Scholten verliest die zehn Vorstrafen des Angeklagten – darunter Diebstahl, räuberische Erpressung, Hehlerei und immer wieder Fahren ohne Fahrerlaubnis. Trotzdem entscheidet sich die Richterin für eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen á 30 Euro, macht zusammen 4500 Euro. Der Angeklagte habe sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, um vor den Beamten zu fliehen. „Sie sind mit ihrem Fahrzeug so schnell gefahren, wie es ihr Fahrzeug zuließ“, sagt sie bei der Urteilsverkündung.

Das sei nicht das klassische verbotene Kraftfahrzeugrennen, sondern es handle sich um ein sogenanntes Alleinrennen. Darauf steht laut Paragraf 315d im Strafgesetzbuch eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren. Die Vorwürfe gegenüber dem Angeklagten befänden sich trotz der Vorstrafen aber am unteren Ende der Norm, weil nichts Schlimmeres passiert sei. Scholten betont aber auch: „Es ist nur dem Glück zu verdanken, dass es nicht zu einem Unfall mit Verletzten oder gar zu Todesopfern gekommen ist.“