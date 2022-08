Urteil : Eilmeldung: „Lebenslänglich“ für Amokfahrer von Trier – 52-Jähriger wird in geschlossene Psychiatrie eingewiesen

Update Trier Am Dienstagmittag ist das Urteil im Prozess zur Amokfahrt in Trier gefallen. Der 52-jährige Angeklagte ist wegen mehrfachen Mordes zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden und wird in eine geschlossene Klinik eingewiesen.

Der Amokfahrer von Trier ist am Dienstagmittag vom Trierer Landgericht wegen mehrfachen Mordes zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Weil er laut Gutachten an Wahnvorstellungen und einer paranoiden Schizophrenie leidet, wird er in eine geschlossene Klinik eingewiesen.

Sollte er dieses jemals verlassen, käme der 52-Jährige danach ins Gefängnis. Weil das Gericht zudem die besondere Schwere der Schuld festgestellt hat, würde er auch nicht vorzeitig aus der Haft entlassen. Mit dem Urteil folgte die fünfköpfige Schwurgerichtskammer nach 42 Verhandlungstagen der Forderung von Oberstaatsanwalt Eric Samel. Auch mehrere Opferanwälte hatten sich der Forderung angeschlossen.

Fünf Menschen starben bei der Amokfahrt

Bei der Amokfahrt durch die Trierer Innenstadt am 1. Dezember 2020 starben fünf Menschen, darunter ein 45-jähriger Familienvater und sein erst neun Wochen altes Töchterchen. Dutzende Passanten wurden teils lebensgefährlich verletzt oder schwer traumatisiert. Der heute verurteilte Täter ließ sich nach dem Gewaltverbrechen widerstandslos in der Nähe der Porta Nigra festnehmen. Er stand rauchend neben seinem Geländewagen und grinste, als ihn die Fahnder festnahmen. Im Prozess hat sich der zuletzt wohnsitz- und arbeitslose Mann nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Urteilsverkündung nahm der 52-Jährige regungslos zur Kenntnis.

Erste Stellungnahme eines Nebenklägers: erleichtert über Urteil

In einer ersten Stellungnahme äußert sich Nebenkläger Wolfgang Hilsemer erleichtert über das harte Urteil. „Ich bin froh, wenn wir damit abschließen können“, sagte Hilsemer unserer Redaktion. Er verlor bei der Amokfahrt seine Schwester. Ein Jahr danach starb auch der ebenfalls verletzte Schwager - laut Obduktion allerdings nicht an den Folgen des Gewaltverbrechens. „Was der Angeklagte meinem Mandanten und seiner ganzen Familie angetan hat, kann keine Strafe mildern oder gar ausgleichen, niemals können die Opfer und Hinterbliebenen zufrieden sein“, sagte Opferanwalt Andreas Ammer unserer Redaktion. Der Justizrat vertritt die Interessen eines pensionierten Polizisten aus der Eifel, der bei der Amokfahrt lebensgefährlich verletzt wurde. Er muss seitdem rund um die Uhr betreut werden und wird zeitweise beatmetet.