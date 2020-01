Kostenpflichtiger Inhalt: Schuss mit abgesägter Schrotflinte : Urteil im Prozess um Mordversuch von Osburg erst im Februar (Update)

Foto: TV/Rolf Seydewitz

Trier Das Urteil im Prozess um einen mutmaßlichen Mordversuch im Hochwaldort Osburg wird nun doch erst im Februar erwartet. Das sagte die Vorsitzende Richterin Petra Schmitz am Donnerstag zum Abschluss der Beweisaufnahme. Zuvor sah es eine Zeitlang so aus, als würde der Prozess am sechsten Verhandlungstag platzen.

Der Verteidiger des Angeklagten, Andreas Ammer, hatte zu Beginn einen Befangenheitsantrag gegen die zwei Laienrichter gestellt. Sie hätten sich vor Zuhörern über einen möglichen Ausgang des Verfahrens geäußert. Damit sei nicht mehr gewährleistet, dass sie unparteilich urteilten, begründete der Trierer Rechtsanwalt seinen Antrag. Nach einer Stellungnahme der Schöffen nahm der Verteidiger den Antrag allerdings wieder zurück. Es bestehe keine Besorgnis der Befangenheit mehr, sagte Ammer. Die Laienrichter hätten sich nicht über die Familie des Angeklagten unterhalten, sondere über andere Personen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 55-jährigen Angeklagten vor, mit einer abgesägten Schrotflinte durch das Fenster eines Wohnhauses geschossen und dabei den Tod eines 38-jährigen in Kauf genommen zu haben. Das Opfer kam seinerzeit mit dem Schrecken davon. Hintergrund des Anschlags soll ein Streit um 50 Euro gewesen sein. Der Angeklagte bestreitet bislang, etwas mit der über zwei Jahre zurückliegenden Tat zu tun zu haben.

Ein Kronzeuge hatte den 55-Jährigen an einem der vorausgegangenen Prozesstage schwer belastet. Danach soll der seit März vergangenen Jahres in Untersuchungshaft sitzende Frührentner seinem Kumpel gegenüber die Tat gestanden haben. Die Ehefrau des Angeklagten sagte dagegen aus, ihr Mann sei in der Tatnacht die ganze Zeit bei ihr im Haus gewesen.