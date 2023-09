Justiz Gericht: „Eine ganz deutliche Gefahr für die Allgemeinheit“

Als die Plädoyers gehalten sind, nutzt der Angeklagte die Gelegenheit zum letzten Wort vor der Urteilsverkündung: „Es tut mir wirklich leid, was passiert ist. Ich bitte um die Chance, mich zu beweisen“, erklärt der 44-Jährige, der im sogenannten Steinewerfer-Prozess auf der Anklagebank sitzt, und wiederholt das, was er bereits am ersten der vier Prozesstage vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Trier gesagt hat: „Es tut mir wirklich sehr leid.“ Schuld an seinem Aussetzer am Tageswechsel vom 14. auf den 15. Februar seien die Nebenwirkungen eines seinerzeit ärztlich verordneten Medikaments gewesen. Nun bitte er um eine Chance, sich zu beweisen; er sei bereit, sich in Therapie zu begeben.