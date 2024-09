Zwei Fälle in Trier Sexualstraftäter nehmen über Fortnite Kontakt mit Kindern auf — Entwickler meldet sich

Ein zum Tatzeitpunkt 26-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Schweich hat im Oktober 2020 und im Juli 2021 unter anderem versucht, sich Nacktbilder von Kindern zu verschaffen. Zugleich soll er so deren sexuellen Missbrauch vorbereitet haben. Das Schöffengericht in Trier hat den Fall am Montag verhandelt und auch ein Urteil gesprochen.