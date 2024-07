Einjähriger Junge gestorben Urteil nach tödlichem Unfalldrama auf der Autobahn bei Mehring

Ein einjähriges Kind ist tot. Der Junge ist gestorben nach einem Auffahrunfall auf der A1 bei Mehring am 14. Februar 2023. Ein weißer Transporter rammt mit knapp 80 Kilometern pro Stunde einen kleinen Fiat vor ihm. Dieser ist verkehrs- und sichtbedingt langsamer unterwegs als das größere Fahrzeug. In dem Kleinwagen sitzt der Vater am Steuer, das Kind in einer Sitzschale auf dem Rücksitz. Das Auto wird auf einen vorausfahrenden VW gedrückt. Der Vater erleidet leichte Verletzungen, das Kind wird tödlich am Kopf verletzt.