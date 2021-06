Gerichtsurteile : Empfindliche Folgen nach Rache für kleinen Bruder

Trier/Wittlich Die Urteile der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Trier für Wittlich-Trierer „Kampfhandlungen“ nach Raub bei Marihuana-Deal sind gefallen.

Begonnen hatte alles am 23. Mai 2020 mit einem geplanten Drogendeal in einer Wittlicher Wohnung. Der später angeklagte Wohnungsinhaber K. wollte ein Kilogramm Marihuana „in Kommission“ für 6500 Euro weiterverkaufen. „Ich habe mich in den Handel reinziehen lassen, zunächst war ich dagegen“, wird der Wittlicher später sagen. Doch der Handel endete als Raubüberfall. K., der bei dem Vorfall selbst nicht anwesend war, ging doppelt leer aus: Ein Kilogramm Marihuana weg und keinen Cent von den dafür vereinbarten 6500 Euro. Stattdessen hatten die „Geschäftspartner“ noch seinen jüngeren Bruder krankenhausreif massakriert. K. vermutete als Drahtzieher hinter dem Coup einen gewissen T. in Trier, weshalb er am Folgetag eine Reihe Kumpels zusammen trommelte und mit ihnen zu einer Racheaktion nach Trier aufbrach. Dort fand man den T. zwar nicht, aber dessen zwei Bekannte MA. und AF., aus denen man nun Ts. Aufenthaltsort herausquetschen wollte. Während MA. noch in Trier wieder „entlassen“ wurde, erlebte AF. eine Schreckensfahrt, die ihn nach ersten Attacken in Trier als „Gefangenen“ per Auto in eine Schutzhütte am Wittlicher Grünewald führte. Dort gab es Drohungen, einen Faustschlag an den Kopf und Schläge mit einem abgesägten Starkstromkabel auf die Beine Mit äußeren und nervlichen Blessuren trat der junge Mann die Heimreise per Bahn an (wir berichteten).