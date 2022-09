Notfallcode abgesetzt : US-Langstreckenbomber fliegen weiter über Europa – Triebwerk bei Training am Dienstag ausgefallen?

Dieses von der US-Luftwaffe veröffentlichte Foto zeigt eine B-52H Stratofortress, die dem 5. Bombengeschwader auf dem Luftwaffenstützpunkt Minot in North Dakota zugeteilt ist. Foto: dpa/Staff Sgt. Charles Fultz

Trier/Fairford/Gloucester Die B-52 Bomber der US Air Force, die aktuell in Großbritannien stationiert sind, werden auch weiterhin über Europa trainieren. Eine der Maschinen setzte am Dienstag während eines Fluges einen Notfallcode ab und sorgte für Schlagzeilen.