Kommunalwahl : Uwe Metzdorf will Bürgermeister in Newel werden

Uwe Metzdorf. Foto: Uwe Metzdorf

Newel Als Freier Wähler kandidiert der 57-jährige Uwe Metzdorf als Ortsbürgermeister für die Mehrortgemeinde Newel. Durch seine beruflichen Erfahrungen im Verwaltungssektor eines großen regionalen Versorgungsbetriebes und seine 20-jährigen kommunalen Tätigkeiten in der Gemeinde Newel, davon zehn Jahre als Ortsvorsteher in Beßlich und 15 Jahre im Gemeinderat in Newel, will er zielorientiert und verantwortungsbewusst die anstehenden Maßnahmen anpacken und gemeinsam mit Offenheit und Transparenz Lösungen finden.

