Polizei : Vandalismus in Schweich - Randalierer verursachen hohen Schaden

Foto: TV/Klaus Kimmling

Schweich Unbekannte haben am Wochenende in Schweich Schaden in Höhe von 2500 Euro verursacht.



Nach Angaben ließen die Täter im Bereich von der Skaterbahn, die Straße Im Flürchen, über den Damm, die Panzerstraße bis zur Anlegestelle Moselvorland ihrer Zerstörungswut freien Lauf. So wurden mehrere Abfalleimer aus ihren Befestigungen gerissen sowie eine Holzbankkombination, bestehend aus zwei Bänken und einem Tisch, komplett zertrümmert. Eine weitere Ruhebank mit Seitenteilen aus Beton wurde mit brachialer Gewalt aus der Verankerung gerissen und in die Mosel geworfen.

Bei den Tätern handelt es sich nach Vermutung der Polizei um Jugendliche. Zeugen werden gesucht.