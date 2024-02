Vandalismus-Verdacht Wer hat das Schusterkreuz im Trierer Stadtwald zerstört?

Manche sind entsetzt, andere offen wütend. Der Anblick, den das Schusterskreuz bietet, lässt niemanden kalt. Nur der Sockel steht noch, die aufragenden Teile liegend daneben am Boden. „Solche Idioten! Wie krank muss man sein, um so etwas zu tun?“, echauffiert sich etwa Bernd Krier aus Trier, Inhaber der Gaststätte Zapotex am Pferdemarkt. Mit Vorverurteilungen sollte man sehr vorsichtig sein, aber dass das Buntsandstein-Denkmal so ganz von alleine umgefallen ist, glaubt niemand.