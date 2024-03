Infoveranstaltung in der Europahalle Infotag des VdK: Messe in Trier zeigt Nützliches rund um das Älterwerden

„Das Älterwerden beginnt bereits mit der Geburt“, sagt Elisabeth Ruschel vom Seniorenbüro Trier. Sie deutet damit an, wie wichtig es sei, sich rechtzeitig über die Probleme Gedanken zu machen, die das Älterwerden mit sich bringe. „Bevor man Hilfe benötigt und bevor man nicht mehr weiter weiß, wollen wir schon vor­informieren und aufzeigen, was beim Älterwerden alles helfen kann. Denn Altwerden ist gar nicht so schlimm“, erklärt die Vorsitzende und macht vielen Besuchern Mut. Das Ziel dabei ist stets, ein Leben mit größtmöglicher Selbstständigkeit zu führen.