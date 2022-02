Reihe: Bester Döner Triers : Vegane Köfte und selbstgebackenes Brot: Das bietet Mido Uni-Kebap in Trier

Trier In der Reihe „Bester Döner Triers“ geht es heute an die Trierer Uni. Bei Mido Kebap stehen kreative vegane Dönergerichte und frisches Brot auf dem Plan. Warum ein Laden an der Uni Fluch und Segen zugleich ist.