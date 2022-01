Gastro & Genuss : Kann das vegan-vegetarische Restaurant der Brommenschenkels dieses Jahr in Trier eröffnen?

Die Küche ist bereits installiert: Lisa Brommenschenkel im vegan-vegetarischen Restaurant des Familienunternehmens. Die Eröffnung soll im Frühjahr stattfinden. Foto: Roland Morgen

Trier Wenn die Pandemie nicht wär ... dann wäre Triers erstes großes vegan-vegetarisches Restaurant längst Realität. Trotz aller Widrigkeiten will das Familienunternehmen Brommenschenkel sein neues Gastroformat in der Nagelstraße bald an den Start bringen.Doch dafür fehlt ihnen noch eine wichtige Zutat.