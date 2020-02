Ruhestand : Verabschiedung des Jugendleiters der evangelischen Kirchengemeinde Trier

Trier Dirk Löwe, hauptamtlicher Jugendleiter der Evangelischen Kirchengemeinde Trier, ist nach über 25 Jahren Dienstzeit in der Gemeinde zum Ende des Jahres 2019 in den Ruhestand gegangen.

In einem Gottesdienst am Sonntag, 9. Februar, um 11 Uhr im Caspar-Olevian-Saal in Trier wird er feierlich verabschiedet. Nach dem Gottesdienst lädt die Gemeinde zu einem Empfang ein. Eingeladen sind besonders alle ehemaligen jugendlichen Weggefährten von Dirk Löwe aus der Jugendetage.