Entsorgung : Ein Extraservice nur für die Stadt

Trier Der Trierer Stadtrat hat den neuen Müllgebühren zugestimmt. Doch das Gremium möchte Veränderungen am Angebot.

Ein wenig erinnert die Szenerie im Trierer Rathaussaal an eine spätabendliche Sprechstunde beim Doktor. Denn es gibt viele Fragen. Doch es geht nicht um irgendwelche Befindlichkeiten. Nein, mit Max Monzel steht ein Betriebswirtschaftler und Verbandsdirektor des Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART) Rede und Antwort. Er wirbt um eine Zustimmung für die Pläne für neue Regeln und Preise bei der Abfallentsorgung in der kompletten Region (der TV berichtete).

Bereits Thema bei Entscheidungen in Kreistagen in der Region waren Windeln. Denn es gebe, so auch der Tenor einiger Beiträge in der Stadtratssitzung, Haushalte, die aufgrund von Windelkindern und dem Verbrauch von Inkontinenzprodukten für Erwachsene mehr Restmüll als andere produzierten. An diesem Punkt ist Max Monzel eisern. Er macht deutlich, dass es keine rechtliche Möglichkeit gebe, von Seiten des ART Nachlässe zu gewähren. Das sei dann Aufgabe der Kommunen. Rund 100 000 Euro würde das für Trier kosten.