Kritik an Vorgaben Wie kommt der neue Veranstaltungsleitfaden der Stadt Trier an?

Drei Tage lang sind Jazzchöre und Big Bands beim diesjährigen Jazzfest am Dom aufgetreten. Etwa einen Monat lang bereitete der Jazz-Club Trier die Veranstaltung insgesamt vor. 200 bis 300 Stunden Arbeitszeit, rechnet Christof Mann. Er ist stellvertretender Vorsitzender beim Jazz-Club und wie alle Mitglieder dort ehrenamtlich tätig. „Die Stadt Trier ist im Kulturbereich auf ehrenamtliches Engagement angewiesen“, so Christof Mann. Doch Kulturveranstaltungen sind mit viel Aufwand und Bürokratie verbunden – was vor allem nicht-hauptberufliche Eventplaner vor Herausforderungen stellen kann.