später lesen Party Veranstaltung zum Equal Pay Day in Trier Teilen

Twittern

Teilen



Umgerechnet 77 unbezahlte Arbeitstage zum Jahresanfang ergeben sich, wenn der geschlechtsspezifische Entgeltunterschied von 21 Prozent in Deutschland als Arbeitszeit dargestellt wird. Erst am 18. März erreichen Frauen somit statistisch das Einkommen, welches Männer am 31. Dezember des Vorjahres erzielten. red