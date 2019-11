Vortrag : Veranstaltungsreihe der Fatima Stiftung

Trier Bei der Veranstaltungsreihe der Fatima Stiftung für Waisenkinder mit Sitz in Rivenich geht es am Freitag, 22. November, 18 bis 20 Uhr, im Druckwerk in Euren, Ottostraße 29 in Trier, um das Thema „So kommst du nicht rein!

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

“. Es geht um die Vorstellung der Frau in der muslimischen Communitiy und Medien versus Pluralität von weiblichen Lebensentwürfen. Die Notwendigkeit hybrider Identitäten. Die Projekte wurden dank finanzieller Unterstützung im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie Leben“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend durchgeführt. Der Veranstalter, die Fatima Stiftung für Waisenkinder, ist gemeinnützig und engagiert sich hauptsächlich um Spendensammlungen für Kinder in Not im Irak.