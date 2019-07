Bildung : Verband Deutscher Lehrer im Ausland tagt in Trier

Trier Der Verband Deutscher Lehrer im Ausland (VDLiA) hält seine 34. Hauptversammlung vom 31. Juli bis 2. August im Park Plaza Hotel Trier ab.

Bundesaußenminister Heiko Maas sagt in einem Grußwort zur Tagung in Trier: „Das Motto der Hauptversammlung ,#bildungpraegt’ unterstreicht die außerordentliche Bedeutung, die der Bildung zukommt. Wir werden in Europa noch stärker als bisher in die Qualifikation unserer Arbeitskräfte investieren müssen.“