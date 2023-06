Kontrasterhöhung, Sitemap, Schnelleinstieg und mehr Die neue Homepage der Verbandsgemeinde Schweich ist da!

Das sei nun anders: Bei der Aktualisierung der Homepage haben die Verantwortlichen vor allem darauf geachtet, dass sich alle Bürger schnell und ohne Probleme durch die einzelnen Menüpunkte klicken können – auch die Menschen mit Behinderung. Die ehemalige Homepage, die laut Pressesprecher Wolfgang Deutsch circa zehn Jahre lang aktiv war, habe gegen die „BITV 2.0-Verordnung“ verstoßen. Diese schreibt vor, dass die Websites öffentlicher Stellen barrierefrei sein müssen, also auch für Menschen mit Behinderung nutzbar und zugänglich sind. Am Kopf der Homepage befindet sich nun beispielsweise ein Button zur Kontrasterhöhung, was Nutzern mit einer Sehbehinderung die Orientierung erleichtern soll. Auch eine Sitemap wurde eingeführt, auf der dem Nutzer alle Informationen auf einer Seite angezeigt werden, ohne dass er sich mühsam durch das übliche Klick-Menü arbeiten muss. Zudem soll laut Weiler zukünftig mithilfe von K.I.-Technik ein System entwickelt werden, das auch den taubstummen Nutzern die Navigation auf der Internetseite erleichtern soll. „Wir haben viel Zeit und Mühe investiert, um die Barrierefreiheit zu ermöglichen“, sagt Dennis Weiler.