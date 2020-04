Behörde : Verbandsgemeinde Trier-Land schließt im April Büros

Trier/Trierweiler Die Büros der Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land, Gartenfeldstraße 12, Trier, und der Technischen Betriebe Trier-Land, Bischofstraße 7, Trierweiler, bleiben von Mittwoch, 8., bis einschließlich Dienstag, 14. April, geschlossen.

In dieser Zeit sind die Mitarbeiter auch nicht telefonisch zu erreichen. Das hat die Verwaltung mitgeteilt. Das Standesamt der Verbandsgemeinde Trier-Land ist für die Beurkundung von Bestattungen am Dienstag, 14. April, in der Zeit von 9 bis 11 Uhr geöffnet.