Kommunalwahl Wer Ortsbürgermeister in der Verbandsgemeinde Trier-Land werden will

Die Zahl der Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Trier-Land scheint nur auf den ersten Blick recht übersichtlich. Lediglich elf sind dort beheimatet, doch diese haben es in sich. Denn in den Ortsgemeinden wiederum können bis zu sechs Ortsbezirke ansässig sein, und die benötigen jeweils einen Ortsvorsteher. Das macht die Suche nach geeigneten Kandidaten nicht unbedingt leichter.