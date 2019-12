Kommunalpolitik : Rathaus der Verbandsgemeinde Ruwer: Zu wenig Büros, zu wenig Leute

Waldrach Der VG-Rat Ruwer verabschiedet den Etat für 2020 und stellt damit die Weichen für Investitionen in Schulen, Feuerwehren und die Verwaltung.

Vorweihnachtliche Eintracht herrscht am Mittwochabend im Verbandsgemeinderat Ruwer. Zunächst bringt Bürgermeisterin Stephanie Nickels (CDU) den Räten die Eckdaten des Haushalts für das Jahr 2020 in einer Powerpoint-Präsentation näher. CDU, SPD und FWG stimmen einhellig dem Plan zu. Freilich weiß die Ratsrunde genau, dass hier nur Maßnahmen durchgewunken werden, die unabdingbar sind. „Wir stehen vor großen Herausforderungen”, sagt die Bürgermeisterin. „Wir müssen sparen, dürfen aber gleichzeitig die Infrastruktur nicht verkommen lassen und müssen sie weiterentwickeln.”

Ein Blick auf die geplanten Investitionen zeigt, wie groß die Herausforderungen in der Verbandsgemeinde (VG) Ruwer sind. Knapp 2,7 Millionen Euro sollen 2020 investiert werden. Fast die komplette Summe muss am Kreditmarkt finanziert werden. Schwerpunktmäßig fließt Geld in den Ausbau des Rathauses, in die Feuerwehren sowie in Schulen und Sporthallen (siehe dazu auch untenstehendes Info).

In der Verbandsgemeinde Ruwer lässt es sich gut leben. Wohnen, arbeiten, Freizeit, Erholung – die Rahmenbedingungen stimmen. Die Bürgermeisterin weist zurecht auf diese positiven Standortfaktoren hin, denn die nackten Zahlen in einem Haushaltsplan lassen nur bedingt Rückschlüsse auf die Zufriedenheit der Menschen zu. Dennoch: Bleiben über einen längeren Zeitpunkt dringend notwendige Investitionen in die Infrastruktur aus, merken das auch die Bürger am eigenen Leib. Dass das Feuerwehrhaus Pluwig/Gusterath und die Grundschule Osburg auf sich warten lassen, ist zwar nicht alleine der VG anzukreiden, aber es ist ein Alarmsignal. Schnell hat auch eine Verwaltung ihren Kredit verspielt. Dann nämlich, wenn der Eindruck entsteht, es geht nicht mehr voran.

Während neue Büroräume (über dem Sitzungssaal) und die damit verbundenen Brandschutzmaßnahmen einmalig mit 520 000 Euro für das 2020 veranschlagt sind, gibt es auch mittelfristige Belastungen zu stemmen – etwa den Neubau der Grundschule in Osburg (6,5 Millionen Euro bis 2024) und das gemeinsame Feuerwehrgerätehaus für die Wehren Pluwig und Gusterath (vier Millionen Euro bis 2022). Für die Jahre von 2021 bis 2023 geht die VG Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 15,57 Millionen Euro ein. Das sind investive Vorgriffe auf kommende Haushaltsjahre,

„Wir stehen zu diesen Investitionen”, sagt SPD-Fraktionschef Dirk Bootz. Kritisch merkt er an, dass das „angebliche Vorzeigeprojekt” Feuerwehrhaus Pluwig/Gusterath nicht in die Gänge kommt. Den „Neubau in Wartestellung”, die Grundschule Osburg, kommentiert Bootz so: „Wir warten nicht aufs Christkind, sondern auf die Lebenszyklusanalyse.” Laut Bürgermeisterin Nickels soll diese Erhebung bis Ende Februar vorliegen. 2020 wolle man dann auch in einen Architektenwettbewerb einsteigen. Beim Feuerwehr-Projekt verwies sie darauf, dass rechtlichen Grundlagen im Vergaberecht zu erfüllen seien. Die Umstrukturierung im Rathaus und die Personalprobleme (es sind etwa zehn Stellen nicht besetzt) werde sie als Chefsache behandeln, bestätigt die Bürgermeisterin. Bootz hatte sie damit konfrontiert: „Diese Erwartungshaltung haben wir an Sie.”