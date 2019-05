Kommunalwahl : Grünen-Duo hält Einzug in den VG-Rat

Grünen-Duo hält Einzug in den VG-Rat

Schweich Die SPD verliert am stärksten, aber auch CDU und Freie Wähler in der Verbandsgemeinde Schweich lassen Federn.

In der Stadt Trier sind die Grünen mit knapp 27 Prozent zur stärksten Kraft im Stadtrat geworden. Dagegen verblassen natürlich die 6,7 Prozent, die die Umweltpartei bei der Wahl zum Verbandsgemeinderat Schweich erzielt hat, aber immerhin: Für den ersten Anlauf in der Mosel-VG mit relativ unbekanntem Personal ist das ein großer Erfolg. Und die Trierer Grünen haben ja auch mal klein angefangen.

Das klassische Drei-Parteien-Spektrum mit CDU, SPD und Freien Wählern, das über Jahrzehnte die Arbeit im Verbandsgemeinderat Schweich geprägt hat, ist bei der Kommunalwahl also gesprengt worden. Und der Zugewinn der Grünen von 6,7 Prozent geht eindeutig auf Kosten der anderen Gruppierungen – wobei die SPD mit 3,7 Prozentpunkten am meisten verliert. Die Sozialdemokraten, vorher mit zehn Sitzen noch auf Schlagdistanz zur FWG (elf), verlieren zwei Sitze. Mit acht Mandaten sind sie nur noch halb so stark wie die CDU (16). Die Christdemokraten verlieren zwar 1,3 Prozentpunkte gegenüber der Kommunalwahl 2014 gewinnen aber einen Sitz. Die Freien Wähler verlieren einen Sitz (von elf auf zehn).